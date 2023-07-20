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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-20 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

ومن المتوقع تشكل سحب منخفضة وكثيفة على السواحل الوسطى وفوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، حيث ستنزل بعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمحلية.

كما يتوقع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي فوق الأطلس المتوسط وشمال كل من المنطقة الشرقية والأطلس الكبير.

وسيشهد أقصى جنوب البلاد أجواء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية ورعد متفرق خلال الصباح، وتسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى مع تسجيل درجات عليا منخفضة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وواد ملوية، والمناطق المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية، في حين ستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والجرف، وهائج ما بين الجرف وطانطان، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا عند الزوال بالجنوب.

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