ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

ع محياوي _ هبة بريس

أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة صفرو، إخضاع جثة شخص، لفظ أنفاسه الأخيرة بغابة تايدة حسب مصدر ” هبة بريس ” ، بعد تناوله سم الفئران زوال اليوم الاربعاء و هي الحالة الثانية بعد وفاة شابة في نفس اليوم في حدود الساعة الخامسة صباحا بعد رمي نفسها من علو سطح في ظروف غامضة، ” الحالة الأولى والثانية من نفس الحي الرفايف”.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، بعد وفاته نتيجة تناوله كمية كبيرة من سم الفئران حسب ذات المصدر، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، دفعته لوضع حد لحياته .

وفتحت عناصر الشرطة القضائية، تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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