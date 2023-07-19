ثاني حالة انت..حار في صفرو خلال يوم بحي الرفايف

2023-07-19 / 23:08
1

ع محياوي _ هبة بريس

أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة صفرو، إخضاع جثة شخص، لفظ أنفاسه الأخيرة بغابة تايدة حسب مصدر ” هبة بريس ” ، بعد تناوله سم الفئران زوال اليوم الاربعاء و هي الحالة الثانية بعد وفاة شابة في نفس اليوم في حدود الساعة الخامسة صباحا بعد رمي نفسها من علو سطح في ظروف غامضة، ” الحالة الأولى والثانية من نفس الحي الرفايف”.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، بعد وفاته نتيجة تناوله كمية كبيرة من سم الفئران حسب ذات المصدر، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، دفعته لوضع حد لحياته .

وفتحت عناصر الشرطة القضائية، تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتحا.ر فتاة في ظروف غامضة بصفرو

انتحا.ر فتاة في ظروف غامضة بصفرو

2023-07-19 / 14:57
Photo of شهاب اصطناعي “يق.تل” طفلا بالمحمدية.. والأمن يعتقل شخصين

شهاب اصطناعي “يق.تل” طفلا بالمحمدية.. والأمن يعتقل شخصين

2023-07-18 / 10:44
Photo of طنجة..خلاف بين 4 أصدقاء ينتهي بــ..ـجريمة قـ..ـتل

طنجة..خلاف بين 4 أصدقاء ينتهي بــ..ـجريمة قـ..ـتل

2023-07-16 / 18:20
Photo of أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

2023-07-16 / 13:16
Photo of مراكش : قرد ”غاضب” يهاجم سائح بساحة جامع الفنا

مراكش : قرد ”غاضب” يهاجم سائح بساحة جامع الفنا

2023-07-15 / 11:34
Photo of مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بين مراكش وآسفي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير…

2023-07-14 / 15:06
Photo of شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

2023-07-14 / 14:19
Photo of مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر من أعلى نفق بطنجة

مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر…

2023-07-12 / 22:54
Photo of سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

2023-07-12 / 21:43
Photo of وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

2023-07-12 / 21:28

تعليق واحد

  1. الله يرحمها
    قرات فالتكوين المهني تخصص الشبكات و الانظمة المعلوماتية
    أصلها من مولاي يعقوب
    صاحبتها ساكنة في بودرهم
    الله يرحمها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق