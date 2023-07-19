باريس تتهم موسكو بتهديد الامن الغذائي العالمي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إتهمت الخارجية الفرنسية نظيرتها الروسية، من تعريض الامن الغذائي العالمي للخطر بشكل غير مسؤول .

وحذرت باريس اليوم الاربعاء 20 يوليوز الجاري، من تعرض مدينة اوديسا الساحلية الأوكرانية، لضربات جوية من السلاح الروسي، والتي قالت بشأنها ” كييف” أن استهدفت أكثر من 60 ألف طن من الحبوب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «هذه الضربات التي استهدفت عمدا البنية التحتية المدنية ولا سيما مخازن للحبوب تمثل جرائم حرب».

كما استنكرت «انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي» في أوكرانيا، بعد أيام على تجميد روسيا اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن.

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