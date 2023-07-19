مباحثات روسية مغربية حول تطوير العلاقات الثنائية

هبة بريس _ الرباط

شكل تطوير علاقات الصداقة والحوار السياسي الروسي المغربي محور لقاء، عقد اليوم الأربعاء في موسكو، بين الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير المغرب في روسيا، لطفي بوشعرة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، أنه خلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان قضايا الساعة المتعلقة بالتطور التدريجي لعلاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والمغرب، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين تطرقا أيضا إلى القمة الروسية الإفريقية المقبلة، التي ستعقد من 27 إلى 29 يوليوز الجاري في سانت بطرسبرغ.

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