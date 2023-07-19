“حيازة وترويج الشهب النارية” تورط شخصا بسطات

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن سطات، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهربة.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه جرى بنقطة المراقبة بمدخل مدينة سطات، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 36 ألفا و619 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة وتوقيف كافة المتورطين في حيازتها وترويجها.

وتندرج هذه العملية الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني في سياق العمل المستمر والدؤوب لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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