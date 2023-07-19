نائب بريطاني : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء خطوة كبيرة للغاية

2023-07-19 / 20:09
22

قال النائب البريطاني عن حزب المحافظين، ليام فوكس، اليوم الأربعاء، إن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو “خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط”.

وأبرز فوكس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤية والتزام جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسلام سيرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وسيبعث برسالة قوية إلى بقية العالم.

واعتبر في هذا الصدد، أن “المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى حلفائها وتتخذ موقفا بشأن هذه القضية، عبر دعم مخطط الحكم الذاتي، وهي الطريقة الملموسة الوحيدة للمنطقة للمضي قدما”.

وجاء تصريح فوكس على منوال رد فعل من عضو مجلس اللوردات البريطاني، ستيوارت بولاك ، الذي أشار، أمس الثلاثاء، إلى أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على هذه المنطقة يعد “إشارة جيدة وسنشجع الحكومة البريطانية على اتباع نفس المسار”.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، الاثنين، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير : رسالة الملك إلى نتنياهو تؤكد العمل الدؤوب للمغرب لصالح السلام في الشرق الأوسط

خبير : رسالة الملك إلى نتنياهو تؤكد العمل الدؤوب…

2023-07-19 / 23:43
Photo of رسالة الملك ل “نتنياهو”… مناسبة تجدد موقف المغرب الثابت بخصوص القضية الفلسطينية

رسالة الملك ل “نتنياهو”… مناسبة تجدد موقف المغرب الثابت…

2023-07-19 / 22:18
Photo of مباحثات روسية مغربية حول تطوير العلاقات الثنائية

مباحثات روسية مغربية حول تطوير العلاقات الثنائية

2023-07-19 / 22:02
Photo of إعلام أرجنتيني: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه “مسلسل ثابت “

إعلام أرجنتيني: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه “مسلسل…

2023-07-19 / 21:57
Photo of سياسي فرنسي : ماذا تنتظر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء ؟

سياسي فرنسي : ماذا تنتظر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء…

2023-07-19 / 20:41
Photo of بوريطة: المغرب حريص على حقوق الجالية عند إبرام الاتفاقيات الدولية

بوريطة: المغرب حريص على حقوق الجالية عند إبرام الاتفاقيات…

2023-07-19 / 19:29
Photo of الملك محمد السادس يدعو بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب

الملك محمد السادس يدعو بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب

2023-07-19 / 18:35
Photo of الخارجية الأمريكية : موقفنا من الصحراء المغربية لم يتغير منذ ترامب

الخارجية الأمريكية : موقفنا من الصحراء المغربية لم يتغير…

2023-07-19 / 18:18
Photo of مندوبية حقوق الإنسان تجدد رفضها لادعاءات منظمات حول تدبير المغرب لقضايا الهجرة

مندوبية حقوق الإنسان تجدد رفضها لادعاءات منظمات حول تدبير…

2023-07-19 / 13:55
Photo of رئيس نادي السفراء الإسرائيليين: “قرار اسرائيل إشارة “قوية” و “واضحة” للمجتمع الدولي

رئيس نادي السفراء الإسرائيليين: “قرار اسرائيل إشارة “قوية” و…

2023-07-19 / 12:18

‫22 تعليقات

  12. سواء كان الإعتراف بالصحراء مغربية من طرف بعض الدول فنحن شعب مغربي لنآ كامل الثقة من طنجة إلى الكويرة الصحراء مغربية احبوا ام كريهوا.

  15. خطورة إيجابية استراتيجية ستعزز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وبريطانيا.

  16. بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه واعترف اسرائيل بالصحراء المغربية سيظل مسجلا تاريخيا وراسخ في عقول المغاربة.

  17. نريد اعتراف صريح جدا من طرف جميع الدول لفك النزاعات بين المغرب والجزائر في قضية صحرائنا المغربية.

  18. إنها خطوة مهمة وايجابية تعزز التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب إسرائيل وكل هذا المجهود الرائع كان من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبهم.

  20. الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي أحد يمس شبر وأحد من ترابنا العزيز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق