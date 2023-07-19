نائب بريطاني : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء خطوة كبيرة للغاية

قال النائب البريطاني عن حزب المحافظين، ليام فوكس، اليوم الأربعاء، إن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو “خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط”.

وأبرز فوكس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤية والتزام جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسلام سيرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وسيبعث برسالة قوية إلى بقية العالم.

واعتبر في هذا الصدد، أن “المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى حلفائها وتتخذ موقفا بشأن هذه القضية، عبر دعم مخطط الحكم الذاتي، وهي الطريقة الملموسة الوحيدة للمنطقة للمضي قدما”.

وجاء تصريح فوكس على منوال رد فعل من عضو مجلس اللوردات البريطاني، ستيوارت بولاك ، الذي أشار، أمس الثلاثاء، إلى أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على هذه المنطقة يعد “إشارة جيدة وسنشجع الحكومة البريطانية على اتباع نفس المسار”.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، الاثنين، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

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