تقارير : مانشستر سيتي يوافق على انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الأربعاء، إن نادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوفه.

وكان الأهلي السعودي ينشد منذ فترة التعاقد مع نجم المنتخب الجزائري في سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلّية والقارّية

وقالت شبكة “بي بي سي” إن الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبها ذكرت شبكة ” بي إن سبورتس” أن نادي مانشستر سيتي وافق على انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

وبذلك سينضم محرز إلى كتيبة من النجوم في صفوف الفريق السعودي على غرار البرازيلي روبيرتو فيرمينو وحارس المرمى السنغالي إدوار ميندي.

ويعدّ محرز (32 عامًا) من أبرز لاعبي الرواق (جناح) على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية.

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