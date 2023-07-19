مراكش : حجز سلاح ناري بحوزة مواطن

2023-07-19 / 19:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح الأمن بالمدينة الحمراء ” مراكش ” سلاح ناري عبارة عن ” مسدس ” وذلك على مستوى حي الداوديات بتراب مقاطعة جليز .

وكانت مصالح الأمن قد تلقت إتصالا هاتفيا من مواطن ، يخبر بوجود شخص يحمل حقيبة يدوية وبداخلها سلاح ناري عبارة عن مسدس، حيث هرعت عناصر فرقة الدراجين إلى مكان تواجد الشخص المعني،وبعد تفتيش حقيبة كانت بحوزته تم العثور بداخلها على السلاح المذكور.

وأضافت نفس المصادر، أن المعني بالأمر تمت إحالته على الدائرة الأمنية السابعة التي حررت محضرا بإيقافه،
قبل إحالته على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات حيازته للمسدس الذي ضبط بحوزته.

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