الملك محمد السادس يدعو بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب
دعا الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب. وجاءت الدعوة في رسالة شخصية شكر فيها الملك إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.
وقال الملك في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”: “الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا”.
ووصف الملك قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة بكون القرار “صائب ومتبصر”.
وقال الملك، في هذه الرسالة، “معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة”، مؤكدا أن “هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأكد الملك أن قضية الصحراء المغربية تعتبر “القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية”.
وأوضح الملك قائلا: “فهو قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية”، مشيرا إلى أن السيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط البيعة القانونية التي ظلت تربط منذ عهود سلاطين وملوك المغرب والسكان المغاربة بهذه الأراضي العزيزة على قلوبهم، هي عناصر ثابتة لا يرقى إليها الشك.
وأضاف “هو قرار متبصر أيضا كونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، على أساس المبادرة المغربية القاضية بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وذكر الملك، في هذه الرسالة، بأنه “منذ دجنبر 2020، لم تفتأ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات”.
وقال الملك: “فهذا الزخم الذي تشهده غير مسبوق، سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال، أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية”، مشيرا إلى أنه “مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين بلدينا دورا حاسما في هذا الشأن، لاسيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل”.
وأضافت الرسالة “إني لعلى يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وبوسعكم، في هذا الصدد، أن تعولوا على التزامي الراسخ والثابت”.
8 تعليقات
كنا خير امة أخرجت للناس ، الى ان جاء من سمو انفسهم مسلمين ليطلبو من قتلت الاطفال ان يأتوا لنصرتهم ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الشعب لا يعترف بتطبيعكم ولا بمن طبع
الى صاحب المقال الاول الذي يدعي نفسه انه حر. اعلم ان المغرب كان ولازال وسيضل خير امة.المغرب وجل شعبه يتعاملان مع دول العالم بمنطق مصالحهما العليا التي تعود عليمها بالنفع. اسرائيل دولة معترف بها في الامم المتحدة ولها وزن لا يستهان به. اليهود يعترفون بالجميل ولا يطعنون في الظهر كما فعل جيراننا الذين لا زالوا يستعمرون صحراءنا الشرقية. القومية العربية هي مجرد اوهام بيعت للشعوب العربية.من عرفات الى رجوب لن نلقى يوما من فلسطين خيرا رغم ان المغرب والمغاربة هم من يدافعون عن قضيتهم بالغالي والنفيي وبالافعال لا بالاقوال الفضفاضة كما يفعل التبونيون والكبرانات العجزة. اسرائيل وقفت الى جانبنا في كل محننا وانا شخصيا اعتبر اليهود هم اخواننا الحقيقيون.والله هم اناس طيبون واتكلم من باب المنطق لا من باب العاطفة.
إلى كل فهيم يدعي حب فلسطين و نصرة الضعفاء… خذ أقرب طائرة و غادر لفلسطين و هنينا من الفهامات الخاوية
فلسطين لحد اليوم لم تعترف بمغربية الصحراء بل تدعم الجزائر في حربها الخفية على المغرب
كل دولة في العالم تبحث عن مصالحها لهذا مرحبا بالرئيس الإسرائيلي و لي ماعجبو حالو يخوي البلاد
تازة قبل غزة و الداخلة قبل الخارجة و من يقول العكس فليذهب للجزائر او فلسطين
نتنياهو ماهو الا مجرم حرب قاتل للاطفال والنساء ومغتصب الاراضي المقدسة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
بن بطوش ما هو إلا قاتل الاطفال الابرياء و مغتصب الفتياة القاصرات و مجرم حرب و لهدا اقول ل ءي واحد كايهضر راه بن بطوش اكتر من نتانياهو ف الإجرام هو رآه مجرم حرب او خصو يتعرض للمحاكمة
مجرد تساؤل.
هل هلَّ عصر الحماقة !!!؟؟؟
عبد الحميد مهري، سياسي جزائري، وصف يوما الوضع السياسي في بلاده بما نصه: “نحن في عصر الرداءة وللرداءة أهلها”.
وقياسا عليه أقول: “للوقاحة أهلها، أدخلونا في عصرها”. عندما يصبح التغزل بالكيان “مودا”.
حماقاتت المطبعين، لا سيما المغرب مع الكيان أصبحت مقرفة، تشمئز منها النفوس وتزكم الأنوف.
انبطاح وهرولة فاقا التصور، وتنازلات طالت الأرض والعرض والمقدسات.
بوريطة لم يكذب عندما هرولة لمنظمة “إيباك” في واشنطن وخاطبها يوم: 06/05/2022، بما نصه:
“أنه مستعد للذهاب في التطبيع مع كيان الاحتلال إلى أبعد الحدود”انتهى الاقتباس.
ويصل القول بالفعل، عندما ذهب إلى النقب ليترحم على جثة بن غوريون، ويدين عمليات المقاومة التي وصفها بـ “الإرهابية” في بئر السبع والخضيرة وبني براك وأريئيل وإلعاد. ويخاطب الصهاينة بما نصه:
“إن الإسرائيليين لهم أصول مغربية، وإن المقولة الإسرائيلية بأن في كل عائلة إسرائيلية شخص على الأقل بدماء مغربية أمر صحيح” انتهى الاقتباس.
صدق بايدن وهو كذوب عندما قال: “لا ينبغي أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا”.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تبقى المصالح فوق كل شيء ولولا الجزائر وخبثهم ما طبعنا مع اليهود ولكن الجزائر حكامها صهاينة،العرب ومطبعين مع اليهود من تحت الطاولة والتاريخ يشهد ابحثوا تجدوا حقيقة الجزائر مع اليهود منذ،بوخروبة إلى تبون جربت في الثمانينات قنابل كيماوية وقنابل أخرى أصلها اليهود جربت في الصحراء الشرقية وموافقة المنافق زعيم المنافقين الهواري بومدي المسمى الحقيقي بوخروبة ابحثوا تجدوا الحقيقة