الخارجية الأمريكية : موقفنا من الصحراء المغربية لم يتغير منذ ترامب

في لقاء صحفي …قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء 18 يوليوز في واشنطن، إن الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية لم يتغير.

وأوضح ميلر أن : “موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصحراء لم يتغير منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الأقاليم الجنوبية سنة 2020”.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن جدد، بواشنطن، دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بغية الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

واشار ا إلى أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0