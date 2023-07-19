الخارجية الأمريكية : موقفنا من الصحراء المغربية لم يتغير منذ ترامب
في لقاء صحفي …قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء 18 يوليوز في واشنطن، إن الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية لم يتغير.
وأوضح ميلر أن : “موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصحراء لم يتغير منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الأقاليم الجنوبية سنة 2020”.
وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن جدد، بواشنطن، دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بغية الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
واشار ا إلى أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا
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10 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
ضربة موجعة للكابرانات والنظام الفاشل ..
الموقف الأمريكي ثابت في شأن الصحراء المغربية…
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
الجزائر اصبحت أضحوكة العالم وصرفت مليارات دولار من أجل تظليل الحق ..
الحمد لله تزايد الاعترافات الدولية للصحراء المغربية..
الصحراء أصلها مغربية والأراضي الجزائرية ربتها مغربية فالمستعمر هو من ترك مشكل الحدود..
نظام الجزائر يتجه إلى الإفلاس..
عندما تعترف بك القوة الأولى في العالم يكون اسمك المغرب..
الصحراء المغربية مغربية وانتهى الموضوع..