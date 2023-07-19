عبد القادر السيكتور” يتهم “جاد المالح” بالسرقة

نجلاء مزيان: هبة بريس

اتهم الفنان الجزائري عبد القادر أرحمان المعروف ب عبد القادر السيكتور الفنان المغربي جاد المالح بسرقة “سكيتش” يعود له.

واستنكر الفنان الكوميدي الجزائري خلال حلوله ضيفا على برنامج “أما بعد” الذي يبث على قناة الشروق الجزائرية تصرف “جاد المالح”، مشيرا أنه فنان كبير ومعروف.

وقال “السيكتور” :”واحد خدالي سكيتش مهم هو جاد المالح، و أنا شفت التعاليق كاملين قالولو هذا سبيكطاكل ديال عبد القادر السيكتور “.

وأضاف الفنان الجزائري قائلا :”لي خلاني منطلبش منو الاعتراف هو أنني عندي منين نجيب أفكار ربي عطاني الموهبة”.

وجدير بالذكر أن السيكتور اكتسب شهرته عن طريق المقاطع التي تم تصويرها في التجمعات التي كان يلقي فيها مسرحياته، ونشرها بعد ذلك بمنصات التواصل الاجتماعي.

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