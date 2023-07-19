مانشستر سيتي يوافق على بيع رياض محرز للأهلي السعودي

2023-07-19 / 17:38
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هية بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن موافقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بيع نجمه الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي السعودي.

وقالت شبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية إن نادي مانشستر سيتي وافق، اليوم الأربعاء، على بيع محرز إلى الأهلي بشكل نهائي.

وأشارت الشبكة إلى أن موافقة السيتي جاءت بعد أن رفع أهلي جدة عرضه إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع محرز حول الشروط الشخصية، حيث عرض عليه 43 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز إضافية في عقد يمتد لمدة عامين.

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