انطلاق برنامج “المدارس الصيفية” في القدس برعاية وكالة بيت مال القدس

هبة بريس

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس وعلى مدى أربعة أسابيع برنامج المدارس الصيفية في القدس لفائدة 3000 مستفيدا.

ويتوزع المستفيدون، بحسب بيان للوكالة، اليوم الأربعاء، على أربعة مدارس وتسعة مراكز للتخييم، بغلاف مالي يناهز120 ألف دولار، بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بتعاون بين جمعية المركز الثقافي المغربي في القدس ومؤسسات مقدسية ذات الاختصاص.

ويُكرس البرنامج هذا العام دور المدرسة في إشاعة قيم الوحدة والتضامن بين الأجيال الفلسطينية من خلال أكبر تجمع للطفولة من نوعه في القدس، سواء من حيث عدد المستفيدين أو من حيث التأطير.

ويتوزع البرنامج على حيز هام للترفيه والاستجمام، وحيز آخر مُهم للتربية والتكوين تشمل تنظيم 90 ورشة موضوعاتية ومتخصصة في مجالات الفن، والموسيقى، والمسرح، والرياضة، وورشات متخصصة في لغات التواصل، والتربية البيئية، والتدريب على تقنيات الترافع، وأوجه استعمال الذكاء في التواصل من خلال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل.

و يشمل البرنامج كذلك دوري في كرة القدم وآخر بين المدارس الصيفية، وألعاب الذكاء، بالإضافة إلى ألعاب الصغار وأمسيات التنشيط والكرنفال ومسرح العرائس بمشاركة فنانين متخصصين.

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