أكادير : هل تعاقب الداخلية موظفيها في فضيحة ” البناء العشوائي ” بأورير ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستأنفت مصالح وزارة الداخلية ، خلال الاسبوع الجاري ، عملياتها لهدم العشرات من البنايات العشوائية من ” منازل ومطاعم وفنادق ” بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير، بتسخير جرافات وحضور القوات العمومية بالمكان، فيما يشبه زلزال ثاني يضرب شمال مدينة الإنبعاث .

وقد شمل الاحصاء التي أجرته لجنة مركزية من وزارة الداخلية قبل أشهر اكثر من 300 بناية تم تشييدها بشكل عشوائي خلال مرحلة ” كوفيد ” وتم التغاضي عنها من طرف السلطات المختصة، مما دفع المخالفين الى تشييد تلك البنايات خارج الإطار القانوني المعمول به ، وشملت عملية الهدم لحدود اليوم حوالي 50 بناية .

وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” أن المرحلة المقبلة، بعد إنتهاء عمليات هدم البنايات العشوائية، سيتم اللجوء الى القضاء، لمعاقبة المخالفين وترتيب الجزاءات وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يشمل حوالي 20 مادة تتعلق بضبط ومراقبة مخالفات التعمير والبحث عنها ومعاينتها وإجراءات الهدم وما يرتبط بذلك من عقوبات زجرية، وتمتد هذه المواد من المادة 63ـ1 إلى المادة 80ـ1.

– هل تعاقب الداخلية موظفيها بأكادير ؟؟

طرح مهتمون بالشان المحلي بأكادير، من خلال تتبعهم لملف البناء العشوائي بالجماعة الترابية أورير او جماعة تاغازوت وهما مناطق تدخل في خانة مشروع سياحي كبير على الساحل الشمالي للمدينة.

ورغم الجدل الذي رافق عملية الهدم، هل هو قانوني ام مخالف لروح القانون، وهل للداخلية الحق في تحريك جرافاتها خارج أحكام القضاء؟؟ .

ومن المعلوم أن عملية الهدم لابد أن تحترم القانون المعمول به، بعد توجيه الداخلية لدعوى قضائية ضد المخالفين، وانتظار حكم قضائي نهائي ، وبعدها تبليغ المخالفين قبل الشروع في عملية الهدم وترتيب الجزاءات المتعلقة بذلك وفق القانون .

وفي الوقت الذي تسقط البنايات المخالفة أمام أعين مالكيها، لازالت الداخلية لم تشرع في معاقبة موظفيها من رجال السلطة المكلفين بمراقبة مخالفات التعمير وفق المادة 65 من الفصل الأول المتعلق بالمخالفات والبحث عنها ومعاينتها في الباب الرابع المتعلق بمقتضيات زجرية، على أنه يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه “وتحرير محاضر بشأنها.

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