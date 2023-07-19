اعتقال جيجي حديد بسبب حفنة من “الماريجوانا” وتغريمها ب 1200 دولار

القسم الفني: هبة بريس

تم اعتقال عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد في في جزر كايمان بسبب حيازتها الماريجوانا، حيث كانت العارضة الشهيرة برفقة صديقتها لياه ماكارثي.

وحسب وسائل إعلام أجنبية فإن عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، تعرضت للاعتقال من قبل سلطات مطار أوين روبرتس الدولي بمدينة جورج تاون في منظقة بحر الكاريبي، بعد عثور الجمارك على كمية من المارجوانا في إحدى حقائبها، وفي حقيبة صديقتها أيضًا.

وتم تغريم العارضة، التي لها أصول فلسطينية، بمبلغ 1220 دولارا أمريكيا، عقب إلقاء القبض عليها لحيازتها الحشيش في جزر كايمان.

ووفقا لإدارة الجمارك ومراقبة الحدود بالجزر، فإنه تم إلقاء القبض على الصديقتين “لاستيرادهما الماريجوانا و الأوعية التي تستخدم في استهلاكها”.

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