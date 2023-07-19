بايدن وزوجته يهنئان المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة

هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل، يوم الأربعاء، تهانيهما للعالم الإسلامي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1445.

وكتب بايدن، في تغريدة على موقع “تويتر”، “أقدم أنا وجيل، أحر التهاني إلى أصدقائنا وجيراننا المسلمين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1445”.

وأضاف بايدن “عسى أن تحمل إليكم هذه السنة سلاما وبركات”.

ويحرص الرئيس الأمريكي وزوجته، السيدة الأولى؛ وهي أستاذة جامعية ما زالت تزاول عملها، على تقديم التهاني في مختلف المناسبات الدينية.

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