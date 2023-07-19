انتحا.ر فتاة في ظروف غامضة بصفرو
ع محياوي _ هبة بريس
أقدمت فتاة ، على وضع حد لحياتها، صباح اليوم الأربعاء في ظروف غامضة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الهالكة، قامت برمي نفسها من سطح المنزل الذي تكتريه فيه غرفة رفقة صديقات لها بحي الرفايف.
و فور علمها بالحادث، حلت على الفور السلطات الأمنية والمحلية، إلى مكان الواقعة، بمجرد إخبارهم بذلك، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقيام بالمتعين.
فيما النيابة العامة أمرت بنقل الهالكة صوب مستودع الأموات، بغية إخضاع جثتها للتشريح الطبي.
وقامت الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي لا زالت أسبابه غير معروفة.
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10 تعليقات
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم عرف المغرب خلال الفترة الماضية ظاهرة الانتحار بكثرة وخاصة الشباب والشبات والاسباب واضحة..
ربما صديقاتها هن من كان وراء ذالك وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان سببا..
يجب على السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق من أجل الوصول إلى مدبر هذه الجريمة لأن لا أظن أنها انتحرت ربما وراء ذالك فاعل والله اعلم ويبقى الأمر غامضة؟؟؟.
ربما ضغوطات نفسية واجتماعية وهذا ما جعلها تقوم بالانتحار.
يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاسباب التي دفعت هذه الشابة إلى الانتحار ؟؟؟
ربما كانت تخبؤ سرا لاتريد ان تكشفه وخافت من الفضيحة مما قامت بالانتحار بدون تفكير والله اعلم.
هناك دوافع تجعل الشخص يقوم بعملية الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لماذا الإنسان ينتحر على علم أن دنيا فانية ولا أحد يبقى عليها ؟؟؟ كلنا راحلون ..
المشاكل العائلية هي المسبب الرئيسي في الانتحار..
يجب اخضاعها للتشريح الطبي قبل دفنها من أجل الوصول إلى مدبر هذه الجريمة..