المغرب المملكة الخضراء” فيلم وثائقي جديد للطاقة الخضراء على القناة الثانية

القسم الفني: هبة بريس

بمناسبة الإحتفال بعيد العرش المجيد، ستقوم القناة الثانية دوزيم، ببث فيلم وثائقي بعنوان «المغرب، المملكة الخضراء» شريط من 75 دقيقة يوثق لأهم مشاريع وبرامج الاستراتيجية التي بلورتها المملكة لتطوير الطاقات المتجددة.

وقد مكن هذا التوجه الاستراتيجي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الارتقاء بمكانة المملكة في هذا المجال، على المستوى الإقليمي، القاري، والعالمي.

استثمار المملكة في الطاقات المتجددة منذ وقت مبكر، بداية من سنة 2009، والعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لتحقيق الانتقال الطاقي، كلها خطوات منح من خلالها المغرب أجوبة ملموسة لأزمة الطاقة العالمية. وتبنت بذلك البلاد رؤية واضحة، وسياسة استباقية، اعتمادا على الآليات التنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة، لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية المدعومة من أعلى سلطة في البلاد، من تعزيز السيادة الطاقية الوطنية، واستكشاف إمكانات الموارد الطبيعية، من خلال المراهنة على تحلية مياه البحر، والتوجه مؤخرا لتطوير الهيدروجين الأخضر، باعتباره طاقة الغد.

التطور الطاقي بالمغرب.. الماضي لبنة وأساس الحاضر

لتسليط الضوء على الملحمة المغربية في مجال الطاقات المتجددة بشكل أوضح، سيعود الفيلم الوثائقي «المغرب، المملكة الخضراء» إلى سيتينيات القرن الماضي، عندما راهنت المملكة على الطاقة الكهرومائية، وسياسة تشييد السدود.

وسيكون التوجه بعد ذلك هو الكشف خطوة بخطوة عن مراحل التطور الطاقي بالمغرب، لشرح هذا التحول كخيار مثالي للمملكة، من خلال عدة محاور: بأي طريقة استطاع المغرب تحقيق الخيارات الأفضل في هذا المجال؟ كيف تعمل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح والسدود الكهرومائية ووحدات التحلية؟ كيف ولماذا سيحدث إنتاج الهيدروجين الأخضر ثورة في قطاع الطاقة على المستوى الوطني؟

وبالإضافة إلى تقديم إجابات على كل هذه الأسئلة، سوف يسلط الفيلم الوثائقي الضوء أيضًا على مساهمة البحث العلمي والتكوين في هذا المشروع.

المشاريع الاستراتيجية.. تحت مجهر الفيلم الوثائقي

سيتم تسليط الضوء في هذا الفيلم الوثائقي، على العديد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية، التي تم إنشاؤها لدعم الثورة الطاقية الوطنية، مثل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط(2023-2027) والذي حشدت المجموعة من أجله 130 مليار درهم، كاستثمار لإنتاج الطاقة الخضراء.

المغرب، المملكة الخضراء” هو سلسلة من المشاهد الحصرية الملتقطة في المغرب وخارجه، معززة بشهادات قيّمة من خبراء، علماء، وقادة سياسيين، لشرح وفهم “ثورة الطاقة” التي انخرط فيها المغرب بشكل دقيق، بالإضافة لمجال تأثيرها وتحدياتها.

“المغرب، المملكة الخضراء” فيلم وثائقي استثنائي في مشاهده ومضمونه، تتابعونه يوم 26 يوليوز 2023، بداية من الساعة العاشرة مساء.

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