طلاق أميمة باعزية حديث منصات التواصل الاجتماعي

2023-07-19 / 14:31
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القسم الفني: هبة بريس

خلفت تدوينة زوج الفنانة المغربية أميمة باعزية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حذفها جميع الصور التي تجمعهما.

وكتب زوج باعزية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه بموقع انستقرام :”فجأة استفقت من كابوس والحمد لله، شايلاه أرضاة الوالدين”، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يرجحون فرضية انفصالهما.

وجدير بالذكر أن الفنانة أميمة باعزية كانت قد احتفلت، بداية العام الجاري، بزواجها للمرة الثانية، وذلك عقب تجربة زواج سابقة أثمرت عن طفل وحيد.

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