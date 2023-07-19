رئيس الفيفا: كأس العالم للسيدات سيرد على المشككين

هبة بريس - وكالات

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” أن كرة القدم للسيدات شهدت نموا مذهلا على مدى السنوات العشر الماضية وعبر عن ثقته في أن كأس العالم سترد على المشككين في جدوى منافسات السيدات.

وقال إنفانتينو: كثير من الناس الذين يعتقدون أن كرة القدم النسائية ما زالت ضعيفة أو أنها ليست مسلية جدا أو أنها نسخة سيئة من كرة القدم للرجال أو بعض الأشياء من هذا القبيل سيشهدون بأنها منافسات رائعة إذا شاهدوا المباريات لأول مرة، لقد تطورت منافسات السيدات بشكل لا يصدق في السنوات العشر الماضية والأفضل قادم لهذه الرياضة.

وتابع إنفانتينو: إذا كانت هناك رياضة واحدة يمكن أن تنافس فيها السيدات مسابقات الرجال فستكون كرة القدم، أعني أن السيدات يشكلن نحو 50 في المئة أو أكثر من سكان العالم أليس كذلك.

وتقام النسخة التاسعة لكأس العالم للسيدات من 20 يوليو حتى 20 غشت.

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