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الاتحاد الدستوري: قرار إسرائيل يعزز ملف الوحدة الترابية للمملكة داخل المنتظم الدولي

2023-07-19 / 11:17
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هبة بريس

أكد حزب الاتحاد الدستوري، أن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يعزز ملف الوحدة الترابية للمملكة داخل المنتظم الدولي.

وأشاد الحزب في بلاغ صحفي بهذا القرار الذي ينضاف إلى “سلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفضل رؤيته المتبصرة وتقديره الحكيم للتحولات الدولية وأثارها الجيواستراتيجية خاصة ما يهم الدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومحاصرة خصوم وحدتنا الترابية الذين يجرون الخيبات تلوى الأخرى”.

واعتبر الاتحاد الدستوري، أن هذا الاعتراف له أهمية خاصة بالنظر إلى ثقل التاريخ والعلاقة المميزة التي تجمع البلدين.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن أمس الاثنين أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

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تعليق واحد

  1. الصحراء مغربية حرة لاجدال ولانقاش في موضوعها شاء من شاء وكره من كره ودائما الله الوطن الملك

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