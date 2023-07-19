منظمة تحذر من خطر النوبات القلبية والوفاة بسبب موجات الحر
هبة بريس - وكالات
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع؛ ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.
وذكرت المنظمة في بيان “درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة”.
وستسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.
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15 تعليقات
نسأل الله السلامة
يآرب السلامة للجميع بالفعل هذه الموجة الحر الغير المسبوقة هذه السنة شهدها العالم لهذا يجب الحيطة والحذر منها.
لقد اشتد الحر الغير المسبوق حيث تجاوزت درجة الحرارة 40درجة مئوية مماتسببت في الوفاة وبالاخص المسنين وكذا الأطفال وذوي الأمراض المزمنة ..
نصيحة مني من أجل حماية المواطنين من النوبات القلبية وبالاخص في هذه الفترة موجة الحر يجب التجنب أشعة الشمس والتجول اثناء الظهيرة.
الابتعاد من الشمس اثناء الظهيرة لأنها أشد حرارة.
شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين .
ارتفاعات قياسية لم يشهدها العالم في ارتفاع درجة الحرارة اشد حر مما تسببت في الحالات النوبية في القلب نطلب السلامة للجميع.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والصحة والعافية في الدنيا
اللهم نسألك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا عذاب النار.
تغيرات المناخ هو المسبب في ارتفاع درجة الحرارة في العالم مما أدى إلى مخاطر في الإصابة بالنوبات القلبية.
المشكل الكبير هو حتى في الليل زادت درجة الحرارة ولا يستطيع الانسان ان ينام بدون مكيفات ربما هي المسبب في النوبات القلبية .
يجب تجنب الاشغال تحت اشعتها وشرب الماء في كل وقت
هذآ هو فصل الصيف ولكن زاد عن حده هذه السنة نطلب السلامة للجميع ونتمنى الشفاء لمرضى القلب وأن تمر موجة الحر بسلام….
لاحول لنا ولا قوة الا بالله العلي العظيم الرحمان الرحيم هو الرحيم بعباده
لابد من توعية الناس المحبين في قضاء عطلتهم بالغابات بان يتجنبو الطهي علا الفحم