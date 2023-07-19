الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري
هبة بريس
بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445، بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أوفى تهاني وأزكى أماني جلالته، ودعواته الله العلي القدير بأن يعيد عليهم هذا العام المبارك بتمام الصحة والعافية والهناء.
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10 تعليقات
سنة سعيدة بكل المتمنيات..
اللهم اجعلها سنة مليئة بالافراح والمسرات..
سنة سعيدة وكل عام والأسرة الملكية الشريفة بألف خير يارب العالمين..
اللهم احفظ جلالته ومتعه بالصحة والعافية والسلامة..
سنة سعيدة لكم جلالة الملك بالصحة والراحة وعمر مديد..
اللهم بارك له في عمره ..
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده..
سنة هجرية سعيدة لكم متعكم الله بحفظه وكرمه..
تهاني مقبولة من جلالته..
سنة سعيدة للجميع..