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الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري

2023-07-19 / 09:30
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هبة بريس

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445، بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أوفى تهاني وأزكى أماني جلالته، ودعواته الله العلي القدير بأن يعيد عليهم هذا العام المبارك بتمام الصحة والعافية والهناء.

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