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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-19 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والريف، وبالمنطقة الشرقية، وكذا داخل سوس والأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وبالواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالأطلس الكبير وبأقصى الجنوب، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى، وبشمال – غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وفي المناطق المتواجدة غرب الأطلس، وبسوس وبشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا ضئيلا بكل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل ومهدية، وهائجا بباقي السواحل.

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‫13 تعليقات

  1. وقتها نحمد الله على كل شيء حتى الشمس لها دور كبير علا البيئة فقط يجب تجنبها في بعض الاوقات

  2. نتما من الله تعالى ان يكون مع عباده الصالحين اللدين يشتغلون تحت حرارتها ويعينهم الله علا لقمة العيش

  3. لابد من شرب الماء في كل وقت في هده الحرارة المفرطة وان نحافض علا هذه المادة الحيوية

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