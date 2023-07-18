سيول جارفة وخسائر مادية في فيضانات الحوز

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن إقليم الحوز على مستوى الجماعات القروية بمولاي ابراهيم وآسني وأغواطيم وغيرها، عاش اليوم الثلاثاء لحظات عصيبة جراء فيضان واد غيغاية – البهجة، مما خلف خسائر مادية فادحة، بعد أن جرفت السيول والمياه المتدفقة العديد من من السيارات دون تسجيل خسائر في الأرواح كنتيجة أولية.

وتابعت مصادرنا، أن قوة السيول وارتفاع منسوب المياه بلغ مبلغ واجهات المقاهي و المباني والمحلات التجارية واجثتاث العشرات من الأشجار المثمرة، فيما وثق كاميرات الهواتف سيارات وهي تطفو فوق سطح المياه بعد ان جرفتها السيول التي جاءت نتيجة تساقطات قوية مصحوبة ببرق ورعد قويين.

يأتي ذلك في الوقت التي عرفت فيه العديد من الأقاليم بالمملكة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتساقطات مطرية متفرقة ورياح قوية.

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