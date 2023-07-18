جماعة رسلان .. جهود متواصلة لإخماد حرائق بجبال بني يزناسن

هبة بريس _ وجدة

ما زالت النيران مشتعلة بجبال بني يزناسن بجماعة رسلان دوار بني عثمان بإقليم بركان منذ يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، و الجهود مستمرة من طرف عناصر الإطفاء، والمؤازرة بالسلطات المحلية والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والقوات المساعدة، لإخماد الحريق الذي اتى على هكتارات مهمة من الغطاء النباتي الغابوي، كما تظل اسباب اندلاعها مجهولة.

الحريق اندلع صباح الأحد بغابات جماعة ريسلان، بالضبط ضواحي دوار بني عثمان بإقليم بركان، حيث أتى على نحو 1200 هكتار حيث تمت السيطرة على 10 بؤر من أصل 12 بؤرة.

كما يبقى عامل سرعة الرياح، ساهم في توسّع نطاق الحريق، مما صعّب مأمورية إخماده، مشيرة إلى أن 3 طائرات من نوع “كنادير” تقوم بطلعات جوية وإفراغ شحنات الماء المحملة ساهمت في تطويق جزء من الحريق

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