“مانشستر يونايتد” يجدد رسميا عقد نجمه راشفورد

2023-07-18 / 21:54
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد الذي كان عقده ينتهي في 2024.

وقال النادي الإنجليزي عبر مواقعه الرسمي: “وقع ماركوس راشفورد عقدًا جديدًا يمدد إقامته مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2028 “.

وأضاف مانشستر يونايتد: “لعب راشفورد مع مانشستر يونايتد 359 مباراة وسجل 123 هدفًا منذ ظهوره لأول مرة في 2016”.

وقال اللاعب :”لقد مررت بالفعل ببعض التجارب المذهلة في هذا النادي الرائع ، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وما زلت مصممًا بلا هوادة على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة “.

وأضاف راشفورد: “بصفتي من مشجعي يونايتد طوال حياتي، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذه الشارة وأشعر بالارتفاعات والانخفاضات مثل أي شخص آخر “

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