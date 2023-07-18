الإعلان عن فاتح شهر محرم لعام 1445 هجرية بالمغرب

2023-07-18 / 21:33
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1445 هـجرية هو يوم غد الأربعاء 19 يوليوز 2023 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1444 هـ، الموافق ل18 يوليوز 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1444 هـ، موافق 18 يوليوز 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر محرم هو يوم غد الأربعاء 19 يوليوز 2023 م.

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