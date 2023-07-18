وهبي عن امتحان المحاماة .. مسألة “معدل النجاح” بيد اللجنة المختصة

2023-07-18 / 20:50
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هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة حضور المرشحين لاجتياز الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجرته الوزارة في 9 يوليوز الجاري، بلغت 66 في المائة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 49 ألف و 773 مرشحا لاجتياز الامتحان.

وأوضح وهبي في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الاسبوعية، أن الاختبار الكتابي الأول سجل حضور 33 ألف و539 ألف مرشح، فيما سجل الاختبار الكتابي الثاني حضور 33 ألف و 20 مرشحا.

وأضاف أنه تم تنظيم امتحان المحاماة في 46 مركزا و22 مدينة، وأشرف عليه 3340 موظفا، فيما أٌنيطت مهمة المراقبة بمجموعة من القضاة والوكلاء العاميين. وأفاد بأنه تم ضبط 58 حالة غش.

وتابع الوزير أنه تم تكوين لجنة تضم الوكلاء العاميين والرؤساء الأولين والمدراء للاتفاق حول أجوبة الأسئلة متعددة الخيارات والتي سيتم تصحيحها باعتماد الآلة المخصصة لذلك، و أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بشأن مسألة “معدل النجاح”.

وبخصوص تنظيم هذا الامتحان للمرة الثانية، أوضح وهبي أن ذلك تم بناء على قرار رئيس الحكومة المستند إلى توصية من مؤسسة الوسيط.

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