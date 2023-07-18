شينكر : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ينسجم مع المواقف الداعمة للمغرب

2023-07-18 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة لموقف المغرب.

وأكد شينكر، أنه سبق للعديد من الدول أن اتخذت هذا القرار، مضيفا أن الاعتراف الإسرائيلي “سيعزز بشكل أكبر العلاقات الثنائية” مع المغرب.

وذكر بأن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها “لم يكن سوى مسألة وقت فقط”.

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير السابق أنه “كان من الطبيعي” أن تتخذ إسرائيل هذه الخطوة.

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‫11 تعليقات

  11. Merci de la part des juifs marocains, Nous ne pouvons pas reconnaître à l,État sioniste l’occupation de la Palestine et lui laisser la liberté a ses colons sauvages de voler les maisons et terres des palestiniens, Parce que ce n’est pas juste et équitable, quant à la reconnaissance de nos provinces du sud, L’histoire est seule assez pour ça, et aussi avec tous les archives de l’Espagne et de la France colonialistes. ,D’autres parts, l’initiative de HASSAN 2 et sa marche verte ne pourra s’effacer de l’histoire..

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