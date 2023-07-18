شينكر : اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ينسجم مع المواقف الداعمة للمغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة لموقف المغرب.

وأكد شينكر، أنه سبق للعديد من الدول أن اتخذت هذا القرار، مضيفا أن الاعتراف الإسرائيلي “سيعزز بشكل أكبر العلاقات الثنائية” مع المغرب.

وذكر بأن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها “لم يكن سوى مسألة وقت فقط”.

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير السابق أنه “كان من الطبيعي” أن تتخذ إسرائيل هذه الخطوة.

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