عبد اللطيف وهبي

وهبي : أنا مع تجريم زواج الطفلات

2023-07-18 / 19:46
6
هبة بريس _ الرباط

في خرجة جديدة ، جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي معارضته لزواج القاصرات بالمغرب، مؤكدا أن مكان الطفلات القاصرات هو المدرسة وليس الزواج.

وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفهوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن مسألة زواج القاصرات لن تحل بالخطابات بل بالقانون ويجب تجريمها.

وأوضح أن البنت عندما تتزوج مستقبلها الدراسي يدمر، مشيرا أن مبرر أنها ثقافة متفشية في القرى غير مقبول، خاصة عندما يتم التدرع بأن الزواج يشكل حماية للفتيات، لأن الدراسة هي من تحمي النساء ماديا.

وأضاف “قناعتي راسخة بضرورة تجريم زواج القاصرات، ومن يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن، لأن الأمر فيه اغتصاب، لأن القاصر ليس لها رأي ولا تختار ولا تحب وتعشق”، على حد تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيول جارفة وخسائر مادية في فيضانات الحوز

سيول جارفة وخسائر مادية في فيضانات الحوز

2023-07-18 / 23:21
Photo of جماعة رسلان .. جهود متواصلة لإخماد حرائق بجبال بني يزناسن

جماعة رسلان .. جهود متواصلة لإخماد حرائق بجبال بني…

2023-07-18 / 22:52
Photo of المغرب يحصل على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة آسيان

المغرب يحصل على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة…

2023-07-18 / 21:10

وهبي عن امتحان المحاماة .. مسألة “معدل النجاح” بيد…

2023-07-18 / 20:50
Photo of إنزكان : خلاف بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل

إنزكان : خلاف بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل

2023-07-18 / 19:00
Photo of مركز تفكير أمريكي: الاعتراف الإسرائيلي خطوة للأمام نحو تسوية نزاع مفتعل

مركز تفكير أمريكي: الاعتراف الإسرائيلي خطوة للأمام نحو تسوية…

2023-07-18 / 18:37
Photo of مجلس النواب.. لجنة الخارجية تصادق على 7 مشاريع قوانين

مجلس النواب.. لجنة الخارجية تصادق على 7 مشاريع قوانين

2023-07-18 / 18:17
Photo of البحرية الملكية تنقذ 845 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تنقذ 845 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-07-18 / 18:04
Photo of المغرب والكاميرون يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ

المغرب والكاميرون يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد…

2023-07-18 / 17:34
Photo of طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب

طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية…

2023-07-18 / 17:13

‫6 تعليقات

  1. هذا المخلوق سيخرج علينا يوما بان الدين الاسلامي جرم في حق الانسان وبعدها سينتقل الى المقوم التالي وهو المؤسسة الملكية …الذي قال عن المغاربة ابناء زنى…لن يتورع ان يدمر البلد برمته

  3. انا مع تجريم العلاقات الرضائية و الثراء غير القانوني و استغلال السلطة و الغش في الصفقات العمومية و الغش في الانتخابات ..

  4. ههههههه….سير طل على بنات البوادي و القرى و شوف واش مزال كقراو مساكن…غا هني راسك فديك البلاد مغادي يبقا يتزوج تا واحد….مكاين غا تصاحيب و فساد….هدشي لي باغي توصل ليه يا وزير الذل قبح الله سعيك

  5. اول حاجة خصك دير قبل ما تجرم هاد الزواج خاصك تكون عندك الجرأة باش تمشي للحانات والكاباريهات والاوطبلات وتنقد دوك الفتيات القاصرات من الدعارة والفساد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق