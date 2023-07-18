وهبي : أنا مع تجريم زواج الطفلات
هبة بريس _ الرباط
في خرجة جديدة ، جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي معارضته لزواج القاصرات بالمغرب، مؤكدا أن مكان الطفلات القاصرات هو المدرسة وليس الزواج.
وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفهوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن مسألة زواج القاصرات لن تحل بالخطابات بل بالقانون ويجب تجريمها.
وأوضح أن البنت عندما تتزوج مستقبلها الدراسي يدمر، مشيرا أن مبرر أنها ثقافة متفشية في القرى غير مقبول، خاصة عندما يتم التدرع بأن الزواج يشكل حماية للفتيات، لأن الدراسة هي من تحمي النساء ماديا.
وأضاف “قناعتي راسخة بضرورة تجريم زواج القاصرات، ومن يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن، لأن الأمر فيه اغتصاب، لأن القاصر ليس لها رأي ولا تختار ولا تحب وتعشق”، على حد تعبيره.
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6 تعليقات
هذا المخلوق سيخرج علينا يوما بان الدين الاسلامي جرم في حق الانسان وبعدها سينتقل الى المقوم التالي وهو المؤسسة الملكية …الذي قال عن المغاربة ابناء زنى…لن يتورع ان يدمر البلد برمته
المغرب تلات به
انا مع تجريم العلاقات الرضائية و الثراء غير القانوني و استغلال السلطة و الغش في الصفقات العمومية و الغش في الانتخابات ..
ههههههه….سير طل على بنات البوادي و القرى و شوف واش مزال كقراو مساكن…غا هني راسك فديك البلاد مغادي يبقا يتزوج تا واحد….مكاين غا تصاحيب و فساد….هدشي لي باغي توصل ليه يا وزير الذل قبح الله سعيك
اول حاجة خصك دير قبل ما تجرم هاد الزواج خاصك تكون عندك الجرأة باش تمشي للحانات والكاباريهات والاوطبلات وتنقد دوك الفتيات القاصرات من الدعارة والفساد
تجريم الزواج واباحة الفساد و الزنى
سبحان الله