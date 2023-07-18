“المرخية القطري” يضم النجم المغربي الشاب نوفل بنيس

هبة بريس _ رياضة

تعاقد نادي المرخية الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى القطري، الثلاثاء مع اللاعب المغربي المولود في هولندا نوفل بنيس قادما من نادي فينورد، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وأعلن نادي المرخية على موقعه الرسمي أن اللاعب الشاب سيكون أحد لاعبين محترفين إثنين من دون سن 21 عاما سمح الاتحاد القطري بالتعاقد معهما هذا الموسم، ليرتفع عدد المحترفين الأجانب في الموسم الجديد إلى سبعة

وقال اللاعب في تصريح للموقع الرسمي لناديه الجديد: “رغبت في خوض تجربة في الدوري القطري الذي حظي بسمعة طيبة في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن أكون عونا لفريقي الجديد من خلال القيام بمهمتي وهي تسجيل الأهداف

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