أسعار قياسية لتذاكر أول مباراة لميسي في الدوري الأميركي

هبة بريس _ رياضة

بلغت تكلفة بعض تذاكر أول مباراة سيخوضها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الولايات المتحدة نحو 110 آلاف دولار، وفقا لما ذكرته شبكة سي أن أن، الاثنين.

وتعتبر أسعار التذاكر لمباراته الأولى، الجمعة، مع فريقه الجديد إنتر ميامي، من بين أغلى أسعار التذاكر المسجلة على الإطلاق لفريق في دوري “أم أل أس” الأميركي لكرة القدم، وفقا لبحث على موقع بيع تذاكر المباريات الرياضية Vivid Seats.

وتقول “سي أن أن” إن أسعار بعض المقاعد ارتفعت بعد أن وقع النجم الحاصل على الكرة الذهبية سبع مرات مع فريق إنتر ميامي، في صفقة قيل إنها تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار سنويا.

وتشير إلى أنه مع ذلك، هناك خيارات أرخص بكثير متاحة لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط الأسعار 487 دولارا لمشاهدة مباراة الفريق ضد فريق كروس أسول المكسيكي، وفقا لمتحدث باسم Vivid Seats.

ووقع بطل العالم رسميا عقدا مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد، السبت الماضي.

وقال ميسي: “أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل”.

وأضاف أن “الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد”.

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