International superstar Lionel Messi waves as he is presented to fans one day after Inter Miami MLS soccer team finalized his signing through the 2025 season, Sunday, July 16, 2023, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

أسعار قياسية لتذاكر أول مباراة لميسي في الدوري الأميركي

2023-07-18 / 18:25
0
هبة بريس _ رياضة

بلغت تكلفة بعض تذاكر أول مباراة سيخوضها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الولايات المتحدة نحو 110 آلاف دولار، وفقا لما ذكرته شبكة سي أن أن، الاثنين.

وتعتبر أسعار التذاكر لمباراته الأولى، الجمعة، مع فريقه الجديد إنتر ميامي، من بين أغلى أسعار التذاكر المسجلة على الإطلاق لفريق في دوري “أم أل أس” الأميركي لكرة القدم، وفقا لبحث على موقع بيع تذاكر المباريات الرياضية Vivid Seats.

وتقول “سي أن أن” إن أسعار بعض المقاعد ارتفعت بعد أن وقع النجم الحاصل على الكرة الذهبية سبع مرات مع فريق إنتر ميامي، في صفقة قيل إنها تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار سنويا.

وتشير إلى أنه مع ذلك، هناك خيارات أرخص بكثير متاحة لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط الأسعار 487 دولارا لمشاهدة مباراة الفريق ضد فريق كروس أسول المكسيكي، وفقا لمتحدث باسم Vivid Seats.

ووقع بطل العالم رسميا عقدا مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد، السبت الماضي.

وقال ميسي: “أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل”.

وأضاف أن “الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المرخية القطري” يضم النجم المغربي الشاب نوفل بنيس

“المرخية القطري” يضم النجم المغربي الشاب نوفل بنيس

2023-07-18 / 19:37
Photo of الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة السلة للاعبين المحليين

الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة السلة للاعبين المحليين

2023-07-18 / 13:44
Photo of وصلت إلى 110 آلاف دولار.. أسعار تذاكر أولى مبارايات ميسي تثير الجدل

وصلت إلى 110 آلاف دولار.. أسعار تذاكر أولى مبارايات…

2023-07-18 / 11:30
Photo of الألعاب البارالمبية.. المغرب يحصد 7 ميداليات

الألعاب البارالمبية.. المغرب يحصد 7 ميداليات

2023-07-18 / 10:18
Photo of رونالدو: لن أعود لأوروبا.. والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

رونالدو: لن أعود لأوروبا.. والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

2023-07-18 / 09:39
Photo of مدرب تونسي يقود نادي الجيش الملكي

مدرب تونسي يقود نادي الجيش الملكي

2023-07-17 / 22:39
Photo of “المحمدي” يتلقى عرضين من أوروبا

“المحمدي” يتلقى عرضين من أوروبا

2023-07-17 / 21:11
Photo of حفل استقبال على شرف “أسود كرة السلة”

حفل استقبال على شرف “أسود كرة السلة”

2023-07-17 / 20:05
Photo of غموض ..مبابي يشارك في تدريبات “سان جيرمان”

غموض ..مبابي يشارك في تدريبات “سان جيرمان”

2023-07-17 / 19:08
Photo of المغرب يتأهل لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف

المغرب يتأهل لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف

2023-07-17 / 15:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق