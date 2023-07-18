إنزكان : خلاف بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري ، بجماعة التمسية ضواحي مدينة إنزكان، بعد تعرضه لعملية دبح من الوريد الى الوريد حتى الموت .
الجريمة وقعت على مستوى دوار أيت موسى، بعد نشوب خلاف بين شابين لم تعرف بعد أسبابه، وتطور الوضع الى مواجهة بالأسلحة البيضاء، إنتهى بتوجيه أحدهما طعنة قاتلة لصديقه بالسكين و ذبحه من الوريد الى الوريد.
وفور وقوع الحادثة، حضرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الواقعة وباشرت تحقيقاتها للتعرف على كافة تفاصيل وظروف الواقعة، وتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي.
فيما البحث جاري على الجاني الذي إختفى على الانظار وقت وقوع الجريمة.
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11 تعليقات
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
الرحمة والمغفرة له ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
أحيانا أشياء تافهة قد تؤدي الى ازهاق ارواح..
انعدام السلوك .وانعدام الدوريات الأمنية تكون سبب في انتشار الجريمة ..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
المخدرات واقراص الطبية من أسباب إنتشار الجرائم..
اين الأمن..
اللهم اهدي شبابنا وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
اليوم 18 يوليوز وليس 19