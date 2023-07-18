إنزكان : خلاف بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري ، بجماعة التمسية ضواحي مدينة إنزكان، بعد تعرضه لعملية دبح من الوريد الى الوريد حتى الموت .

الجريمة وقعت على مستوى دوار أيت موسى، بعد نشوب خلاف بين شابين لم تعرف بعد أسبابه، وتطور الوضع الى مواجهة بالأسلحة البيضاء، إنتهى بتوجيه أحدهما طعنة قاتلة لصديقه بالسكين و ذبحه من الوريد الى الوريد.

وفور وقوع الحادثة، حضرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الواقعة وباشرت تحقيقاتها للتعرف على كافة تفاصيل وظروف الواقعة، وتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي.

فيما البحث جاري على الجاني الذي إختفى على الانظار وقت وقوع الجريمة.

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