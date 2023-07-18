البحرية الملكية تنقذ 845 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 يوليوز 2023، لـ845 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال هذه العمليات، انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي.

وأضاف أن هؤلاء المرشحين حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) ودراجات مائية (جيت سكي)، وحتى عن طريق السباحة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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