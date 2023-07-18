يهم الجالية.. البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات
قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إرجاء الحسم في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وطالبت الفرق البرلمانية “أغلبية ومعارضة” بمجلس النواب من الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الذي وقعت عليها الحكومة في شتنبر 2019.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المذكور بسبب الجدل الذي رافقه، مشددا خلى ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت على اعتبار أن آخر أجل لاعتماد النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.
من جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الأولوية لحماية مصالح الجالية، وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف”
وأضاف لقجع، أنه سيتم تأجيل المصادقة على مشروع القانون لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس يتعلق بالموضوع.
3 تعليقات
وماذا عن مشروع التصريح بممتلكات البرلمانيين والمنتخبيين والمسؤولين الحكوميين. من أين لك هدا؟
لمادا لم تتم المصادقة والتطبيق الفعلي لهدا المشروع؟؟؟
اتمنى أيضا حل قضايا ومشاكل الجيل الأول من مغاربة العالم العالقة بالادارات مند عشرات السنين لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
و لظلم ذوي القربى أشد مضاضة