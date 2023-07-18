طليقة شاكوش تتهمه بخيانتها مع فنانة برمضان

2023-07-18 / 18:01
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن العديد من التفاصيل والأسرار، حول خلافاتهما خلال الفترة الماضية، والتى انتهت بطلاقهما.

وأضافت ريم طارق خلال حلولها ضيفة ببرنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامية بسمة وهبة: “اتحملت ما لا يتحمله حد، وبداية من رابع يوم جواز كل يوم أشوف قصة وموضوع، وكنت مهددة أخرج من البيت معرفش أرجع تاني”.

وتابعت: “كانت بينا خلافات زوجية ولكن كان مش زي خلافات أي اتنين متجوزين، وحسن طيب وابن حلال وجدع وشهم، وعلشان كده وافقت أتجوزه، لكن الصورة حاجة، واللي شوفته في البيت حاجة تانية خالص تماما، شفت أبشع حاجات ممكن أي حد يتخيلها، محدش يقدر يتحملها، والموضوع مش خيانة هو أكبر من الخيانة، وإنسانيا وأخلاقيا ودينيا أنا مش هقول”.

وأردفت ريم: “نفسي أتكلم وأقول لكل الناس اللى شوفته، ولكن أنا مش هقدر أعمل كده، ومش هقدر أحكي الموضوع كبير، ومش عايزة أشيل ذنب حد بعد ما أفضحه”.

وواصلت قائلة: “حسن في نهار رمضان كان على علاقة بممثلة مشهورة وتعاني من مشكلة صحية منذ فترة طويلة وفي أحد الأيام بعد عودته من عندها في شاليه بالعين السخنة بعتت له رسالة بتقول: “أنت وصلت يا حبيبي” وبينهم علاقة، وطوال الـ30 أيام في شهر رمضان كان بيعمل العلاقة مع الممثلة المشهورة وكانوا مع بعض ومرة حاولت تسمعني صوتها بضحكتها”.

وردًّا على سؤال بسمة وهبة والذي قالت فيه اذكري الحرف الثالث من اسمها لتجيب طليقة “شاكوش” ساخرة: “تالت حرف من اسمها حرف الراء”.

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