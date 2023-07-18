من جديد ..الترك يهدد بتسريب أغاني دنيا بطمة

نجلاء مزيان : هبة بريس

مرة أخرى، هدد محمد الترك الفنانة المغربية دنيا بطمة بتسريب أغاني جديدة قامت بتسجيلها في وقت سابق كان آنذاك مدير أعمالها.

وقال البحريني محمد الترك: “أعدكم بتسريب أغنية جديدة، خلال الأيام المقبلة، وهي مصورة، لأنني أملك حقوقها”.

وكشف طليق بطمة عبر بث مباشر بمنصة “تيك توك”،أنه هو من قام بالتبليغ عن أغنية “خربوشة” الأمر الذي تسبب بحذفها من طرف إدارة يوتيوب، مشيرا أنه سيقوم بإعادة طرحها عبر قناته بذات المنصة كونه يمتلك حقوق نشرها.

هذا و قد تم تداول مقطع فيديو الترك على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0