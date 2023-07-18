مطار وجدة أنجاد .. استقبال حوالي 381 ألف مسافر خلال النصف الأول لسنة 2023

2023-07-18 / 15:48
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هبة بريس : وجدة

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار وجدة أنجاد، استقبل خلال النصف الأول من سنة 2023، حوالي 381 ألفا و196 مسافرا.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم من المسافرين، يمثل معدل استرجاع بنسبة 132 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (288 ألف و376 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر يونيو وحده، استقبلت هذه المنشأة المطارية 79 ألف و179 مسافرا، مقابل 68 ألف و831 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 115 في المائة.

أما على المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة خلال النصف الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 12.197.957 من المسافرين، و97.071 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 98 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وبالنسبة لنشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 37.168 طنا، مقابل 48.696 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019؛ أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 76 في المائة.

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