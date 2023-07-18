الراشيدية.. الأمن يحجز نصف طن من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بتنسيق مع نظيرتها بكلميمة، وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري، من حجز نصف طن (500 كيلوغراما) من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و43 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية “قصر حارث”، التي تبعد بحوالي سبعة كيلومترات عن مدينة كلميمة، مباشرة بعد وصولهما لعين المكان على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من 20 رزمة معدة خصيصا للتهريب الدولي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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