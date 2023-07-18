الراشيدية.. الأمن يحجز نصف طن من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 14:34
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بتنسيق مع نظيرتها بكلميمة، وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري، من حجز نصف طن (500 كيلوغراما) من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و43 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية “قصر حارث”، التي تبعد بحوالي سبعة كيلومترات عن مدينة كلميمة، مباشرة بعد وصولهما لعين المكان على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من 20 رزمة معدة خصيصا للتهريب الدولي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب والكاميرون يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ

المغرب والكاميرون يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد…

2023-07-18 / 17:34
Photo of طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب

طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية…

2023-07-18 / 17:13
Photo of مطار وجدة أنجاد .. استقبال حوالي 381 ألف مسافر خلال النصف الأول لسنة 2023

مطار وجدة أنجاد .. استقبال حوالي 381 ألف مسافر…

2023-07-18 / 15:48
Photo of النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.. تمويل 1400 مشروع مع متم يونيو 

النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.. تمويل 1400 مشروع مع…

2023-07-18 / 15:22
Photo of الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته للوطن و مقدساته”

الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته…

2023-07-18 / 13:38
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

2023-07-18 / 13:12
Photo of تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات ولائية

تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات…

2023-07-18 / 12:46
Photo of الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 12:31
Photo of رصد 111 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

رصد 111 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2023-07-18 / 12:21
Photo of الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

2023-07-18 / 11:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق