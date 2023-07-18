بسبب ظهورها و هي ترقص.. غيتة بن حيون في مرمى الانتقادات

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية غيتة بن حيون جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو تظهر فيه و هي ترقص على نغمات “الركادة”.

وتعرضت بطلة سلمات أبو البنات في جزئه الأول لوابل من الانتقادات على خلفية فيديو الرقص، حيث أعرب العديد من النشطاء عن استنكارهم و مدى تفاجئهم من “العقلية المتفتحة” التي أضحى يتمتع بها بعض الفنانين المغاربة.

وفي سياق منفصل، أطلت الفنانة المغربية على جمهورها عبر مسلسل “ولاد العم” في جزئه الثاني، رفقة ثلة من النجوم المغاربة.

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