الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 12:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العاة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 323 كليوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تمت مباشرة هذه العملية الأمنية بمرفأ الصيد بالناظور، وأسفرت عن توقيف شخصين يعملان على متن قارب للصيد، يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية.

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