الصورة تعبيرية

رصد 111 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2023-07-18 / 12:21
0
هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد الشفافية والنزاهة في مباريات ولوج أسلاك الشرطة، التي نظمت أول أمس الأحد 16 يوليوز الجاري، عن رصد 111 حالة غش في جميع المباريات المنظمة، من بينها 34 حالة تتعلق بموظفين للشرطة كانوا يجتازون الامتحانات كمرشحين، وهي الحالات التي تم إقصاؤها تلقائيا من اجتياز المباريات مع إحالة أصحابها على فرق الشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث التمهيدية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على القطع النهائي مع جميع أشكال الغش في امتحانات الولوج لأسلاك الوظيفة الأمنية، وكذا سعيها لتعزيز آليات النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين المشاركين في المباريات.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نظمت، يوم الأحد المنصرم، خمس مباريات لتوظيف عمداء وضباط للشرطة وضباط للأمن ومفتشين للشرطة وحراس الأمن، وهي المباريات التي تقدم لاجتيازها 94 ألف و923 مرشحا موزعين على 200 مركزا للامتحان، بعد اعتماد مسطرة الانتقاء الأولي، في حين تمت تعبئة 626 موظفا للشرطة من المصالح المركزية للأمن الوطني لضمان إجراء هذه المباريات في ظروف موسومة بالشفافية وتكافؤ الفرص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته للوطن و مقدساته”

الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته…

2023-07-18 / 13:38
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

2023-07-18 / 13:12
Photo of تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات ولائية

تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات…

2023-07-18 / 12:46
Photo of الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 12:31
Photo of الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

2023-07-18 / 11:02
Photo of بنعلي أمام الأمم المتحدة: التنمية المستدامة “خيار استراتيجي” بالنسبة للمغرب

بنعلي أمام الأمم المتحدة: التنمية المستدامة “خيار استراتيجي” بالنسبة…

2023-07-18 / 10:52
Photo of لقجع: الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات لمعالجة عدد من الإشكاليات

لقجع: الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات لمعالجة عدد من الإشكاليات

2023-07-18 / 09:46
Photo of السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني رشيد الفايق في قضية اغت.صاب فتاة قاصر

السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني رشيد الفايق في قضية…

2023-07-18 / 09:20
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-18 / 09:06
Photo of الحسيمة .. الوزير صديقي يطلع على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي

الحسيمة .. الوزير صديقي يطلع على تقدم إنجاز المخطط…

2023-07-18 / 00:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق