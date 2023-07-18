“الأحرار” يثمن قرار إسرائيل بالاعتراف بمغربية الصحراء

2023-07-18 / 11:48
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هبة بريس - الرباط

أشاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسياسة الحكيمة للملك محمد السادس، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي.

وجدد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد مساء أمس الإثنين، تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.

وارتباطا بمغربية الصحراء، ثمن أعضاء المكتب السياسي القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة للملك، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

واعتبر الحزب أن هذا القرار يأتي تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية. وفق البلاغ ذاته

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تعليق واحد

  1. الحمد لله ، لقد اعترفت إسرائيل الحبيبة بالطابع المغربي للصحراء
    هذه صداقة وأخوة حقيقية ووضوح وجدية
    بدون تراجع أو غموض مثل بعض الدول ، نعم ، نحن نقدر ونعتز بحكومة وشعب إسرائيل! ولد علي

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