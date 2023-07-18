الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته للوطن و مقدساته”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية أن المناضل الحقيقي هو من يناضل من داخل وطنه و لا يصرف حقده و مشاكله مع الأشخاص بعدائه و مهاجمته للوطن و مقدساته.

و في جواب له على سؤال وجهته له هبة بريس من خلال حوار مصور تجدونه أسفل المقال، أوضح الدكتور الصنايبي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة مهاجمة عدد من الوجوه “المألوفة” لوطنهملمغرب من خلال مواقع و منصات التواصل الاجتماعي.

و شدد ذات المتحدث على أن البعض من هؤلاء كان يقول بأن الصحراء مغربية، و حين واجه مشكلا ما مع شخص أو مسوولو غادر الوطن أصبح يقول “الصحراء الغربية”، مما يظهر أن هؤلاء الأشخاص يغيرون مواقفهم بتغير مصالحهم و اميتازاتهم.

و أضاف الخبير الصنايبي بأن الوطن فوق الجميع، قد نختلف مع شخص أو مسؤول لكن القناعات و الثوابت يجب أن تظل راسخة متجذرة، و أن الاختلاف بين المغاربة ممكن لكن يجب أن يكون بأدب و بأخلاق و بقيم و مبادئ بعيدا عن مهاجمة الوطن و التجريح في مسؤوليه و لا الاعتداء على حرمة مقدساته.

رابط الحوار كاملا:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0