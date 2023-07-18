وصلت إلى 110 آلاف دولار.. أسعار تذاكر أولى مبارايات ميسي تثير الجدل

2023-07-18 / 11:30
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هبة بريس - وكالات

ذكرت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية أن بعض تذاكر مباراة إنتر ميامي المقررة الجمعة في بطولة كأس الدوريات بأميركا الشمالية، والتي من المتوقع أن يشارك فيها ميسي تباع لقاء 110 آلاف دولار.

وأضافت أن هذا الرقم، الذي يبدو “فلكيا” وفقا لكثيرين، وظهر في موقع يعيد بيع تذاكر المباريات، هو واحد من أغلى أسعار تذاكر المباريات التي سجلت في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم.

وارتفعت تذاكر بعض المقاعد في مباريات الفريق بعدما وقع ميسي رسميا عقده مع إنتر ميامي، السبت، في صفقة يعتقد أنها تتراوح بين 50-60 مليون دولار كل عام.

ومع ذلك، هناك تذاكر أخرى بأسعار أقل لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط سعر التذكرة 487 دولارا، وسافر بعض المعجبين بميسي مسافة تزيد على ألف كيلومتر لحضور مباراة الفريق ضد نادي كروز آزول المكسيكي.

وكانت التذاكر التي بيعت العام الماضي في مباراة إنتر ميامي مع برشلونة الإسباني نصف الرقم السابق.

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