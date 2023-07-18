تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات ولائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تزامنا و فصل الصيف حيث يكثر الإقبال على وجهة المحمدية للاستمتاع بشواطئها رغم تصنيف أغلبها في خانة غير الصالحة للسباحة، شرعت السلطات الأمنية بالمدينة في حملة أمنية ضخمة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد جندت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية و بتعليمات و إشراف مباشر من ولاية أمن الجهة كافة عناصرها في حملات ميدانية مسترسلة همت مختلف مناطف المدينة.

و انتشر عناصر الأمن المروري للمحمدية بمختلف النقاط الحيوية و المدارات و الطرق التي تشهد حركية كثيفة و خاصة المؤدية للساحل، فضلا على تكثيف حملات الدراجين و عناصر الشرطة القضائية، بالإضافة لأمن الشواطئ من خلال عناصر فرقة الخيالة.

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