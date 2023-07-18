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الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

2023-07-18 / 11:02
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، من توقيف شرطي برتبة مفتش شرطة ممتاز، يعمل بالأمن العمومي بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالحسيمة قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة، تنسب فيه لموظف الشرطة تعريضها للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من الضحية.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث جارية من أجل تحديد مدى مشاركة موظف شرطة ثان في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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