شهاب اصطناعي “يق.تل” طفلا بالمحمدية.. والأمن يعتقل شخصين
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين 17 يوليوز الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات إطلاق شهاب اصطناعي بطريقة عمدية تسبب في إزهاق روح طفل يبلغ من العمر 13 سنة.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، التي توضحها الإفادات والمعاينات التمهيدية، فقد نشب نزاع بين أشخاص بحي الحسنية 2 بالمحمدية، استخدم خلاله أحد المشتبه فيهم شهابا اصطناعيا خطيرا، مما تسبب في إصابة شقيق أحد أطراف النزاع، البالغ من العمر 13 سنة، والذي توفي متأثرا بخطورة الإصابة.
وقد مكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية المنجزة من توقيف اثنين من الأشخاص المتورطين في هذه القضية، ممن يشتبه في علاقتهم بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة في اقترافها.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
7 تعليقات
السؤال …منين جات هاذ الشهب التي تغزوا المدن خلال عاشوراء…من سمح بتمريرها يعتبر مشاركا في هذه الجريمة
المرجو من الجهات الأمنية مشكورين تشديد دوريات المراقبة على مستوى أزقة الاحياء الشعبية وخصوصا ليلا حيث يجتمع اطفال ومراهقين يستعملون مفرقعات ولعب نارية يتراشقون بها مما يشكل خطورة على المارة ويغضب السكان ويقلق راحتهم
السداجة
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول و لا قوة إلا بالله.
سوء التربية
انا أعرف شخصا فقد عينه بواسطة صاروخ ديال التمانينيات ماشي دابا ولاو يدخلو شي مفرقعات الله يستر تقول راك عايش فالضفة الغربية