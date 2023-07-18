رئيس الجمهوريين الفرنسي يرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ويوجه نداء لبلاده

2023-07-18 / 10:37
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هبة بريس - الرباط

رحب رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، ايريك سيوتي، باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

وقال رئيس الجمهوريين الفرنسي، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر ”أرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. سيادة المغرب لا جدال فيها”.

و بهذه المناسبة، دعا المسؤول الفرنسي بلاده الى “تسوية هذه القضية الاستراتيجية”.

هذا وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل أمس الاثنين برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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‫6 تعليقات

  6. السؤال لماذا فرنسا لا زالت متهربة من اعتراف بمغربية الصحراء رغم أنها تعرف حقيقة شمال أفريقيا. ولديها كل الأوراق التاريخية. هل تخطط لشيئ مع حبيبتها الجزائر.

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